"Inizia la preparazione della Nazionale Femminile in vista del doppio impegno di qualificazione al Mondiale del 2023 contro Croazia e Lituania. Le Azzurre si sono radunate ieri sera a Roma e questa mattina hanno raggiunto Castel di Sangro, dove venerdì allo stadio ‘Teofilo Patini’ (ore 17.30, diretta su Rai 2) affronteranno le croate, battute 5-0 nel match disputato meno di un mese fa a Karlovac. Martedì 26 ottobre (ore 17.30) è invece in programma la quarta gara del Girone G contro la Lituania, che ospiterà Gama e compagne all’LFF Stadium di Vilnius.Nel pomeriggio le 25 calciatrici convocate da Milena Bertolini sosterranno il primo allenamento. Nel gruppo non ci sarà la capitana della Roma Elisa Bartoli, alle prese con un problema muscolare che l’ha costretta a saltare il recupero di campionato contro l’Inter disputato sabato. Al suo posto la Ct ha chiamato Angelica Soffia, che prenderà il posto della sua compagna di squadra.L’elenco delle convocatePortieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan),, Lucia Di Guglielmo (Roma),, Alia Guagni (Atletico Madrid),, Elena Linari (Roma),, Angelica Soffia (Roma);Centrocampiste:, Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma),Attaccanti:, Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan),, Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma)."