Questo pomeriggio l'Italia Femminile scende in campo contro la Moldova per dare il via alle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Il primo undici titolare di questo percorso, scelto dalla ct Milena Bertolini, vede ben 5 giocatrici della Juventus Women tra le titolari: Giuliani; Bergamaschi,, Linari, Bartoli; Giugliano,, Giacinti.