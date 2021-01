Mercoledì 6 gennaio avrà inizio la Supercoppa italiana femminile e la Juventus affronterà in semifinale la Roma. Dall'altra parte del tabellone ci saranno Milan e Fiorentina. Proprio la squadra viola ha comunicato oggi la positività di 4 atlete: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test previsti dal Protocollo Sanitario per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di quattro componenti del Gruppo della Prima Squadra Femminile. Sono tutti asintomatici e in isolamento. Il Gruppo squadra della Femminile di Fiorentina è quindi entrato in “bolla” e continuerà a seguire l’iter previsto dai Protocolli Sanitari vigenti".