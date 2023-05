Emergono dati poco positivi dal ko di ieri della, sconfitta dallaper 4 a 2. La squadra femminile viola, come si legge sul sito ufficiale del club, non batteva le bianconere dall’1-0 in Supercoppa dell’ottobre 2018 e non aveva mai segnato quattro gol alla Vecchia Signora nello stesso match. Questa, inoltre, è la seconda volta che la formazione attualmente guidata da Joesubisce almeno quattro reti in una sfida di Serie A (l’altra a ottobre 2022 contro il Milan).