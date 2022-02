C'è grande attesa in vista del match che sta per iniziare all'Allianz Stadium tra Juve e Sassuolo, con i bianconeri che vogliono in tutti i modi ottenere la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Ma grande attenzione c'è sempre anche per quel che riguarda il mondo femminile e in questi istanti starebbe circolando una buona notizia per tutti le tifose e i tifosi bianconeri. Stando a quanto riportato dal Corriere Torino infatti, ben 4 calciatrici sarebbero prossime al rinnovo e si tratta di: Valentina Cernoia, Lina Hurtig e Cristiana Girelli, oltre a Pauline Peyraud-Magnin, con la quale era già stato trovato un accordo in passato.