Dal sito ufficiale della FIGC:



"Ecco i facts relativi alla Top 11 della 12ᵃ giornata di Serie A Femminile TimVision:



● Pauline Peyraud-Magnin (POR): la francese è il portiere con la miglior percentuale di parate nel torneo in corso tra quelle con più di 10 salvataggi (28 parate per l’estremo difensore bianconero). Inoltre, solo Laura Giuliani (sei) conta finora più clean sheet di Peyraud-Magnin (cinque dopo quello col Pomigliano).



● Sara Andersen (TD): la rossonera ha servito tre assist nel match contro il Verona ed è l’unico difensore con tre passaggi all’attivo in un singolo match di questa Serie A.

● Sara Gama (DC): la centrale della Juventus, oltre ad aver segnato il 5° gol nel 5-0 sul Pomigliano, è prima in questo turno di Serie A per palloni giocati (107), passaggi effettuati (99) e passaggi riusciti (85).

● Giorgia Spinelli (DC): oltre alla rete realizzata contro la Lazio, il difensore conta in questo turno 15 palloni recuperati e quattro duelli aerei vinti; nessuna – nello stesso ruolo – meglio di lei nella 12ᵃ giornata.

● Lisa Boattin (TS): la bianconera ha primeggiato nella sfida con il Pomigliano come difensore con più cross effettuati (quattro) e come giocatrice con la più alta percentuale di duelli vinti tra chi ne ha ingaggiati almeno cinque (100% - 6/6).



● Manuela Giugliano (CC): la giallorossa è la giocatrice che ha effettuato più cross in questa giornata (14), quella che ne ha completati di più (sette) e quella che ha creato più occasioni per le compagne (sette).

● Kamila Dubcova (CC): con il gol segnato contro la Fiorentina, la centrocampista del Sassuolo ha preso parte a nove reti in questa Serie A (cinque sigilli e quattro passaggi vincenti); nessuna in questo ruolo ha fatto meglio della ceca. Record nella sfida con le viola di duelli totali (18) e aerei (sei).

● Gouthia Karchouni (CC): la centrocampista dell’Inter ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime quattro gare di campionato (tre reti e un assist). In questo turno inoltre conta quattro cross su azione; tra le giocatrici nello stesso ruolo – solo la giallorossa Emilie Haavi ne conta di più (sei).



● Chante Dompig (ATT): con il gol del momentaneo vantaggio in casa della Roma, l’attaccante dell’Empoli è diventata la più giovane giocatrice ad avere preso parte a più di cinque gol in questo campionato: sei (due reti e quattro assist).

● Lana Clelland (ATT): miglior marcatrice in questo turno di campionato con quattro gol segnati, è anche la giocatrice che ha tentato più tiri totali (otto) e nello specchio (sei).

● Lina Hurtig (ATT): un gol contro il Pomigliano, unica giocatrice che nel match ha centrato più di una volta lo specchio della porta (due). Inoltre la svedese è una delle due sole bianconere con 12 presenze nelle prime 12 giornate – insieme ad Agnese Bonfantini."