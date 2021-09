Tre juventine sono state scelte per comparire nella top 11 della seconda giornata della Serie A Femminile. La top 11 è stata scelta in base alle statistiche Opta e le bianconere scelte sono:. Queste le motivazioni:"Il portiere della Juventus Pauline Peyraud-Magnin vanta una percentuale di parate del 100% nel match contro la Fiorentina, avendo effettuato sei parate sui sei tiri subiti nello specchio della porta. Valentina Cernoia è l’unica giocatrice che dall’inizio dello scorso campionato ha realizzato più di un gol su punizione diretta (due). Barbara Bonansea è la giocatrice che ha segnato più gol contro la Fiorentina con la Juventus in tutte le competizioni: sei, di cui quattro in trasferta. L’attaccante bianconera non realizzava una doppietta in Serie A proprio dalla seconda giornata dello scorso campionato, nel successo interno della Juventus contro l’Empoli (4-3)."