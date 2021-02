Dal sito ufficiale della Juventus: "Dopo un inizio del 2021 intenso e impegnativo (e vittorie per le Juventus Women), la Serie A Femminile si sta godendo una pausa per fare spazio alla sosta internazionale. Nelle prossime settimane saranno in totale 21 le bianconere con le loro nazionali. Bacic con la Croazia, Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Gama, Girelli, Giulani, Rosucci e Salvai con l'Italia, Hyyrynen con la Finlandia, Hurtig e Sembrant con la Svezia, Ippolito con l'Argentina, Sciberras con Malta e Staskova con la Repubblica Ceca. In rappresentanza dell'Italia Under 19, inoltre, Arcangeli, Beccari, Berti, Caiazzo e Giordano".