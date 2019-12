Un anno di successi per la Juventus Women che con la vittoria di oggi sulla Pink Bari ha chiuso l'anno con 10 vittorie su 10 in casa in campionato. Numeri clamorosi che si riflettono anche sul resto delle competizioni. Nel 2019 le bianconere di Rita Guarino hanno vinto 24 delle 30 partite disputate segnando 78 gol e subendone appena 16. Completano il conteggio i tre pari e le tre sconfitte, due delle quali contro il Barcellona in Champions League.