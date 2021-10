Sono due le bianconere inserite nella top 11 dell'ultima giornata della Serie A Femminile. Come riporta il sito della FIGC, sezione Femminile:Ecco i facts relativi alla Top 11 della 5ª giornata di Serie A TimVision:Yolanda Aguirre: 83% parate, due gol evitati in base alla qualità dei tiri subiti (differenza tra Expected Goals nello specchio e reti incassate).Lucia Di Guglielmo: 61 palloni giocati, tre respinte difensive e un gol, il primo con la maglia della Roma.Aivi Luik: 48 passaggi, 88% di questi riusciti - più di ogni altra giocatore del Pomigliano contro l’Inter.Tamar Dongus: 102 palloni giocati, due tiri in porta e un gol.Martina Tomaselli: quattro tiri, nove duelli ingaggiati e tre contrasti.Kamila Dubcová: crea 11 occasioni da gol per le compagne, almeno sei in più di qualsiasi altra giocatrice in questa giornata di Serie A.Marija Banusic: sette tiri totali, di cui quattro nello specchio della porta (in entrambi record per una giocatrice in Pomigliano-Inter) e una rete bellissima.Asia Bragonzi: doppietta con due tiri in porta; 93% di passaggi riusciti (record nella sfida Empoli-Verona) e ben 17 duelli ingaggati.Chanté Dompig: unica giocatrice con gol + assist in questa giornata.