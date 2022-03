In questi istanti si sta disputando il match di campionato tra Juventus Women e Roma femminile, in quella che è la 16esima giornata del torneo. Il match è ancora inchiodato sullo 0-0 e le ragazze di Joe Montemurro si affidano al tridente composto da Girelli, Cernoia e Bonansea per cercare di scardinare la difesa delle giallorosse. Ma quella di oggi è una gara speciale per 3 bianconere e facciamo riferimento alla Capitana Sara Gama e al duo d'attacco Cernoia-Girelli che, tutte e 3 raggiungono le 100 presenze con la maglia della Vecchia Signora nella massima divisione.