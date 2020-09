Ieri ha tenuto la sua porta inviolata Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della Nazionale femminile. La Juve ha superato per 2-0 il neopromosso San Marino, mantenendo un ruolino a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Oggi la Giuliani ha celebrato il successo con una foto che la ritrae mentre fa un cenno col pollice alzato, e un messaggio di carica per tutto l'ambiente: "Tre vittorie su tre, andiamo avanti così! Ci vediamo dopo la sosta". Adesso, infatti, scatta l'ora delle nazionali: l'Italia se la vedrà con Israele e Bosnia per le qualificazioni agli Europei dell'anno prossimo.