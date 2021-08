Secondo la stampa inglese Juventus e Wolverhampton stanno provando a mettere in piedi uno scambio che porterebbe. Un'operazione che le due società stanno cercando di chiudere in questi ultimi giorni di mercato e che permetterebbe ai bianconeri di risparmiare un ingaggio da 7 milioni di euro che percepisce attualmente il gallese. Il Wolverhamton, insieme al Newcastle, è uno dei due club che circa un mese fa si era mosso per Ramsey chiedendo informazioni.