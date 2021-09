Non è terminato il corteggiamento ad Axel, che la Juve continua a monitorare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista belga è stato sondato negli ultimi giorni come rinforzo last minute per arricchire la mediana. Racconta il quotidiano: " La Juventus, vista la mancata cessione di Ramsey , ha preferito rimandare l’affondo per un centrocampista. Il primo nome della lista resta Tchouameni del Monaco (dettagli a pagina 5), però il Nazionale belga - già vicino nel 2016 - potrebbe diventare una opportunità alla portata dei bianconeri".