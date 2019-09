L'esterno brasiliano del Chelsea, Willian è in scadenza di contratto a fine stagione ed è subito stato adocchiato da Paratici come potenziale colpo a zero, per l'estate. Il giocatore però, come si legge nell'intervista a Standard Sport, ha dichiarato : "Da parte mia io vorrei restare. Amo questo club, amo vivere a Londra e vale anche per la mia famiglia. Ho ancora un anno di contratto rimasto, ma voglio restare al Chelsea". Un bel dribbling alle voci di mercato, almeno per il momento.