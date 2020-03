Il Coronavirus rallenta - anche - il calciomercato. Niente trattative faccia a faccia, alberghi, strette di mano o sguardi d'intesa. Tutto a distanza, com'è giusto che sia. La Juventus ha ben in testa la strategia da adottare in estate, e tra i giocatori nel mirino dei bianconeri c'è anche il brasiliano del Chelsea Willian. Il classe '88 è in scadenza di contratto a giugno e la dirigenza sta valutando l'occasione di prendere un altro giocatore importante a parametro zero. Occhio alla concorrenza però, perché secondo la Bild su Willian ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco.