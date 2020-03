Secondo quanto raccolto dal Sun, Willian è disposto ad accettare di restare a Londra, ma non con la maglia del Chelsea. Infatti, potrebbe accettare l’Arsenal solo se quest’ultimo riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. L’esterno brasiliano del Chelsea andrà in scadenza a giugno e su di lui resta vigile la Juventus, che non smette di capire le volontà del giocatore per tentare eventualmente un affondo. I colpi a parametro zero, d'altronde, sono ormai una consuetudine delle estati bianconere, anche se gli ultimi, Ramsey e Rabiot, non si sono affermati al pari dei precedenti.