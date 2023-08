L'attesissimo debutto della Juventus nella Serie A TIM è sempre più vicino. La tradizionale partita amichevole tra la squadra A e la squadra B, solitamente giocata a Villar Perosa, è programmata per oggi, mercoledì 9 gennaio. E sarà all'Allianz Stadium, dove si sfideranno due formazioni, entrambe bianconere: saràQuesta sarà una delle ultime prove non ufficiali per la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Successivamente, dopo l'incontro con l'Atalanta, arriverà il tanto atteso debutto nel campionato, che inizierà con la sfida a Udine.Puoi vedere Juventus Black-Juventus White su DAZN in streaming live e on demand. Appuntamento alle 18.30. Su IlBianconero.com, diretta testuale, commenti e parole a fine partita.