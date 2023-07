I contatti proseguono, la speranza è quella di chiudere il prima possibile. La sensazione, però, è che potrebbe volerci ancora un po' di tempo. Il tema è la cessione di Denisal, il club che più di tutti si è mosso in queste settimane per il centrocampista svizzero, considerato tra gli esuberi delladopo la poco fortunata stagione in prestito al Chelsea. Le ultime indiscrezioni riportate da Goal parlano di una situazione in evoluzione, ma di un accordo non ancora vicinissimo.- Stando a Sky, infatti, i bianconeri vorrebbero incassare dall'operazione almeno 25 milioni di euro, mentre gli inglesi si fermano a 20. Una distanza non incolmabile, che però al momento non ha consentito alle due società di trovare un accordo, dilatando i tempi di un affare che la Vecchia Signora contava di concludere presto per poi concentrarsi su altri obiettivi in entrata (e altre cessioni, nella stessa ottica). Si continua a trattare, dunque, a piccoli passi. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.