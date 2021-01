Momenti decisivi per Wesley al Sion. Secondo quanto raccolto in giornata, il terzino brasiliano è infatti destinato a raggiungere il Sion. L'esterno, che ha debuttato anche in prima squadra con Andrea Pirlo, domani avrà una giornata piuttosto importante. Innanzitutto, le visite mediche, poi la firma sul contratto. Oggi l'ex Flamengo e Verona non era presente con il gruppo dell'Under 23.