Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Timo Werner ha aperto al trasferimento alla Juventus. L'attaccante tedesco è in uscita dal Chelsea dove non è riuscito ad esprimersi al meglio e in questa stagione ha trovato anche poco spazio; così i Blues stanno provando a inserirlo all'interno della trattativa per portare de Ligt a Londra, e l'ex Lipsia - opzione gradita ai bianconeri - sarebbe contento di trasferirsi a Torino. I contatti tra club proseguono per trovare un accordo sulla parte cash, ma la distanza è ancora ampia.