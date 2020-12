Vincere un derby è sempre qualcosa di speciale, per questo la vittoria della Juventus per 2 a 1 contro il Torino ha un sapore particolare, benché sia arrivata al termine di una prestazione incolore. Ad aggiungere ulteriore entusiasmo nell'ambiente bianconero si aggiungono anche le vittorie di Juventus Women e Juventus Under 23 di questo weekend. Le ragazze di Rita Guarino hanno vinto in rimonta contro il Napoli per 2 a 1, risultato gemello della compagine di Pirlo. L'Under 23 di Zauli, invece, ha superato la Pro Patria vincendo per 3 a 1.