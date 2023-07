Intervenuto ai canali ufficiali delladopo l'ufficialità del suo ingaggio, Timothyha parlato anche di quello che sarà il suo ruolo in campo. Ecco le sue parole: "Sono un calciatore intenso, che ama correre, fare cross e servire assist. Penso che mi troverò bene con i miei compagni, spero di aiutarli a segnare. Personalmente sono uno che lavora sodo, spero che i tifosi lo apprezzeranno. Il mio ruolo preferito? Quello di esterno basso, credo che qui giocherò in quella posizione. Per me è una novità, ma mi piace molto e non vedo l'ora. Ho giocato come attaccante e sulla fascia, questo penso mi aiuterà molto. Sono pronto a giocare lì dove mi metterà il Mister".