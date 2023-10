Pare che ci sia un'elevata probabilità che Timothysia schierato come titolare domenica sera per la Juventus nella partita contro il Milan. Secondo Sky, fino ad ora, le sue performance hanno lasciato un'impressione positiva, ma nelle partite ufficiali non ha ancora espresso appieno il suo potenziale evidenziato durante il periodo di preparazione. Questo scontro con il Milan, chiaramente un'occasione speciale per lui, potrebbe rappresentare il momento per dimostrare tutte le sue qualità.