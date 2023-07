Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Timothyha parlato anche di Juan, del quale prenderà il posto in campo. Ecco il suo commento: "Una responsabilità, quello che ha fatto è fantastico, una leggenda. Guardando quello che ha fatto, sicuramente grandioso. Posso essere ispirato da lui come da tutti i compagni, spero di poter fare il mio meglio. Lavorerò duramente per questa sfida".E ancora sul colombiano: "Ha caratteristiche simili a me, per modo e posizione di gioco. Trarrò ispirazione dalle sue giocate, sono ancora un difensore giovane e dovrò imparare. C'è margine di miglioramento. Sarò lieto di mettermi a disposizione".