Eccolo, Timothy. Arrivato a Torino col maglione, anche se ben consapevole della data di oggi, 28 giugno. Arrivato a Torino per prendere il posto, in campo e nei cuori, di Juan Cuadrado. E ora in attesa del primo bagno di folla, che arriverà domattina al JMedical, dove svolgerà i test di rito prima dell'ufficializzazione.Sui social, naturalmente, tutti scatenati: "Il maglione a luglio, è già pronto per le sofferenze", scrive un utente su Twitter. In tanti sottolineano il gesto del team manager Fabris, che ha regalato un mazzo di fiori alla madre del calciatore: "Questo è lo stile Juve", si legge.