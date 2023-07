Tim si presenta così pic.twitter.com/codvdrxOCA — JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2023

Un debutto niente male sul campo della Continassa per Timothy. Il nuovo esterno della, come testimoniato da un video pubblicato dal club sui social, ha già stupito in allenamento con una giocata da urlo su Samuel, che non ha potuto fare altro che osservarlo sorpreso. Guarda il filmato qui sotto.