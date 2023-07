I motivi per cui ha scelto la Juve, il desiderio di "ispirarsi" a Juan Cuadrado e il suo ruolo in campo: sono alcuni dei temi toccati questo pomeriggio da Timothy Weah nella sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero, occasione importante per presentarsi ufficialmente ai tifosi.



Le sue dichiarazioni riassunte in tre minuti nel video qui sotto, gentilmente concesso dal club.