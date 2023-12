La Juventus si è ritrovata questa mattina dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri.L'esterno statunitense, dopo essere rimasto fuori a lungo per la lesione alla coscia, si è allenato con il gruppo, segnale di come ormai sia recuperato e sarà convocato per il prossimo impegno.Assente inveceche deve convivere con un'influenza che si trascina dalla scorsa settimana. Il difensore era tornato ad allenarsi ed era a disposizione per Juve-Napoli ma ora è nuovamente out. Si è allenato a parte Adrien Rabiot, niente di preoccupante però, solo le conseguenze di un pestone preso nell'ultimo match.