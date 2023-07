Ciao a tutti, belli e brutti! pic.twitter.com/3hFkl7kVV8 — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2023

"Ciao a tutti, belli e brutti!". Inizia così il primo messaggio da giocatore delladi Timothy, che tramite il profilo Twitter del club ha voluto rivolgere un breve saluto ai suoi nuovi tifosi. "Sono molto felice di essere un bianconero, spero di vedervi presto. Non vedo l'ora di giocare per voi e vincere insieme. Vi voglio bene, a presto!". L'esterno statunitense, come già annunciato ieri, indosserà la maglia con il numero 22, appena lasciato libero da Angel Di Maria. Qui sotto il suo