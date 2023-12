Massimilianopotrà contare su un rinforzo in più in vista della trasferta di venerdì a Genova, terzultimo impegno di un 2023 che lavuole provare a chiudere in vetta alla classifica di Serie A o quantomeno alla minima distanza possibile dall'Inter, squadra con cui ormai è in atto un continuo testa a testa. Si tratta di Timothy, ai box da più di un mese e mezzo ma tornato in gruppo, alla ripresa degli allenamenti dopo la domenica di riposo. Il tecnico livornese ha già messo in conto di poter fare affidamento su di lui per il match contro il Grifone, almeno come prezioso cambio.- Il graduale rientro a pieno regime del classe 2000 sarà poi anche un modo per rendere meno traumatico l'accentramento del connazionale Weston, chiamato a colmare il vuoto lasciato prima da Paul Pogba e poi da Nicolò Fagioli. Weah, inoltre, come sottolinea Tuttosport, sarà un importante antidoto alle scelte obbligate che nelle ultime settimane hanno interessato soprattutto le corsie, monopolizzate da Filipe Andrea. Per continuare la corsa scudetto c'è davvero bisogno di tutti.