Le parole di Timothy, al canale Twitch della: "È una benedizione giocare per una squadra così importante e prestigiosa. Ora devo soltanto adattarmi al meglio e fare quello che so fare. Il mio arrivo qui è stato semplicemente fantastico".PRIMO PERIODO - Mi sono sentito benvenuto dal primo giorno. Quando c'è da lavorare lavoriamo, ma fuori c'è un bel clima. Avere Weston qui é bello, mi aiuta, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi.IL PADRE - Mi ha solo detto di darci dentro. Non mi mette pressione, mi ha detto di fare quello che so fare. Quando ero giovane giocavo tanti sport diversi, poi è arrivato il vero calcio e ho detto: voglio essere questo.TORINO - Non ho ancora girato molto, il posto preferito é sicuramente lo stadio.IL PRIMO MATCH ALL'ALLIANZ - Fare un assist, sarebbe bello. La cosa più importante é avere questa maglia, è una benedizione. Non vedo l'ora di indossarla.CIBO ITALIANO - Lo amo. Mi piace la pasta.ALLENAMENTI - La grande differenza qui é l'intensità, corriamo molto facciamo molti esercizi. In Francia magari correvamo due volte ed era tutto, qui si fa di continuo. E' tutto differente, è una sfida per me essere qui.COMPAGNO PREFERITO - Sono molto vicino a Weston, ma ne ho già parlato. Ma anche Moise e Federico Gatti, sono molto genuini, e poi gioco proprio accanto a lui. È sempre disposto ad aiutarmi e quando ti trasferisci in una nuova società è sempre una cosa bella avere un compagno così in squadra".PRIMO GOL ALLA JUVE - Lancio da Locatelli, mi lancia sempre, so già che sarà così.ESULTANZA - Non ne ho ancora una, ci sto lavorando.NFL - Sono un tifoso dei Giants. Ma preferisco il basket.SOPRANNOME - Non importa davvero come mi chiama la gente. Mi sono abituato a essere chiamato da tutti Timmo. Prima lo faceva mia madre, poi sono andato al Celtic e lì è diventata un'abitudine, quindi ho lasciato che tutti mi chiamassero così, ma mi va bene qualsiasi soprannome".TIFOSI - Sono incredibili, non mi aspettavo tanto supporto quando ho fatto le visite mediche, é stata una cosa bella. non vedo l'ora di vederli allo Stadium, con quell'atmosfera.INTERESSE DELLA JUVE - Stavo giocano ai videogiochi, a Fifa. Avevo una carriera dove giocavo con la Juve un mese prima. Mi ha chiamato l'agente e mi ha detto dell'interesse della Juventus.NBA - Sono un tifoso dei Knicks.IN ALLENAMENTO - Chiesa é un gran calciatore e anche Fabio Miretti. Anche Locatelli, classe italiana.RUOLO - La mia posizione preferita é giocare in attacco, da numero 9. Ma posso cambiare. Al Lille ho cambiato ruolo.IDOLO - Mio padre, il mio idolo più grande.A LIVELLO PERSONALE - Sono una persona davvero tranquilla. Son introverso, non sono persona da stare bene in mezzo al caos.CAPITAN DANILO - È una leggenda. Sul campo è un esempio, è un leader, qualcuno che vuoi tenerti vicino.