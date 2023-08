Figlio d'arte, ma dotato di un talento unico. Le prime impressioni suscitate da, il rampollo del leggendario George Weah, ex Pallone d'Oro e attuale presidente della Liberia, sono state estremamente positive, anticipando un futuro promettente per la Juventus. La sua presenza potrebbe rivelarsi un vero vantaggio per la squadra. La sua velocità, la determinazione, la notevole energia e la capacità di fornire assist agli attaccanti sono caratteristiche che potrebbero fare la differenza. Weah potrebbe effettivamente diventare quel giocatore di fascia versatile tanto atteso dalla Juventus nello scorso anno, un nuovo Mandzukic che Allegri aveva sempre sognato.