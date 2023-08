L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport esalta Timothy, a cui sono bastati 105 minuti nelle due amichevoli della tournée americana per stupire il mondo. Secondo il quotidiano, lo statunitense è piaciuto anche e soprattutto per la personalità dimostrata, oltre che per le accelerazioni. Il prossimo step da compiere, sul quale Massimilianosta lavorando con insistenza in allenamento, è la fase difensiva: ci sono movimenti e sincronismi da registrare (come del resto ha ammesso anche nell' intervista pubblicata oggi da Gazzetta).