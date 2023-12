La Juventus sta mantenendo il passo dell'Inter e mira a superare la squadra nella prossima giornata. A Genova, e nelle sfide future, la squadra di Allegri potrà contare sul contributo di alcuni giocatori che finora sono stati assenti. Uno di questi è. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno è pronto per un ritorno completo in squadra e mira a essere convocato per la prossima partita a Marassi. La presenza di Weah potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per la Juventus, fornendo opzioni aggiuntive e profondità alla squadra durante la competizione.