Che debutto. Timothyha già conquistato i tifosi bianconeri, o almeno chi ha visto il match amichevole contro il Milan. L'esterno statunitense si è preso un ottimo spazio durante la sua prima uscita bianconera. Da sette, eccome.Schierato da quinto, largo a destra, Weah ha fatto vedere tutto l'arsenale della casa: intraprendenza, visione, gioco. E poi la corsa, soprattutto la corsa. Velocissimo palla al piede, con guizzi interessanti in termini di cross e proposte in mezzo. Certo, c'è da migliorare in fase difensiva, ma come si legge su Twitter, "chi è che non soffre Leao?".Ecco, ci sarà tempo. Nel mentre, si prende belle considerazioni. E un po' di fiducia.