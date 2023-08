Formalmente, i nuovi ingressi sono rappresentati da Timothye Andrea. Weah proviene dal Lilla, mentre Cambiaso è stato prelevato dal Bologna, squadra a cui era stato prestato durante la scorsa estate. Questi due giocatori sembrano destinati, grazie al precampionato, a svolgere un ruolo di primo piano nella futura Juventus. Weah è stato inserito come sostituto dell'ex giocatore ora all'Inter, Cuadrado, ed è stato già promosso a titolare. D'altra parte, le prime apparizioni di Cambiaso hanno convinto, e grazie alla sua versatilità (è in grado di giocare sia a destra che a sinistra), sembra avere tutte le qualità necessarie per guadagnarsi un ruolo che va oltre quello di semplice riserva. Lo riporta Gazzetta.