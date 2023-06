L'ufficialità è imminente. Timothysta per diventare un nuovo giocatore della Juventus. I dettagli finali sono stati definiti nei giorni scorsi e mancano solo le visite mediche di routine, programmate per giovedì presso il J-Medical. Una volta completate, l'accordo che lega il talentuoso figlio d'arte alla società piemontese per i prossimi cinque anni verrà ufficializzato. La cifra dell'operazione prevede un pagamento di 12 milioni di euro, comprensivi di bonus che saranno versati al Lille in diverse tranche. Inoltre, Weah percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028.