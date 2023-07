Secondo Tuttosport, Timothyavrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi alla nuova realtà dellae del calcio italiano, motivo per cui il club bianconero è ancora alla ricerca di un altro esterno destro sul mercato. I nomi sono sempre quelli che circolano ormai da settimane: il primo in lista è quello di Emildello Spezia, che però piace anche a Napoli, Inter e Atalanta; l'altro è invece quello di Timothy, per cui però il Leicester continua a chiedere 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta.