Laha chiuso la trattativa per portare a Torino Timothydal. Un investimento da 12 milioni di euro. Il suo arrivo è previsto nella serata di domani a Torino, le visite mediche sono già programmate per la giornata di giovedì. L'acquisto del figlio d'arte statunitense però divide i tifosi, c'è chi sostiene sia il colpo giusto per rinforzare la rosa della Vecchia Signora e chi invece dall'altro canto ritiene non sia un acquisto funzionale. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi bianconeri su Twitter al nuovo acquisto.