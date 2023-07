. Così ieri, in conferenza stampa, il nuovo acquisto dellaTimothyha parlato dell'attaccante canadese classe 2000, suo ex compagno di squadra al, che nelle ultime settimane è stato accostato ai bianconeri come possibile sostituto di Dusan- Come scrive La Gazzetta dello Sport, effettivamente il 23enne è ancora un'idea per la Vecchia Signora, che però deve fare i conti con la forte concorrenza di, gli stessi club che tra l'altro sono sulle tracce del serbo. E il nodo della questione sta proprio qui: la Juve, infatti, potrebbe andare all'assalto di un nuovo centravanti solo nel caso in cui partisse l'ex Fiorentina, con Massimilianoche continua a puntare Romelu. David, comunque, rimane un obiettivo. E Weah potrebbe aiutare a raggiungerlo.