Questa è la? O meglio: questo è? Perché è tutto qui, in una disperata ricerca di una, la mancanza principale di una squadra vuota, sterile, priva di idee e di un centrocampo. E' un macigno pesantissimo, è un tonfo storico perché mai prima di questa sera l'Empoli era riuscito a vincere in trasferta, qui a Torino. Dà l'idea proprio della pesantezza della caduta, e non dà una traccia su cui lavorare. Semplicemente, dopo la botta,. E farlo con le idee chiare, evitando sovraffollamenti di intuizioni, ergo esperimenti dell'ultim'ora.Del resto, l'ha raccontato la partita.Le premesse erano piuttosto complicate, i fatti sono stati seriamente disastrosi. Vuoi perché l'americano ha vagatosuperando poche volte la barriera, vuoi perchési adatta ma non cambia. Non è un regista. Non può impostare l'azione o fornire un percorso da seguire per la squadra.Anche se andava dentro fortissimo, tornava puntualmente indietro. Come fosse la sua natura.Il tradimento si è consumato però nell'atteggiamento.Dimostrare che anche con il più forte emigrato per sua forte, fortissima volontà, lo stemma superava l'uomo e il futuro era in mani salde.Debole di testa. A prescindere da tutti i problemi di campo - e ce ne sono -, oggi la Juventus è un vaso prezioso distrutto in mille punti. Serve tempo, colla e pazienza per rimetterli insieme. E serve coraggio. Quello che aveva CR7, saltato sul primo aereo e lontano da una squadra ferita e non solo dal suo addio.