La Juventus sta lavorando su molteplici scenari di mercato in vista della prossima stagione e del necessario rinnovamento della rosa. In attacco l'obiettivo principale resta ancora Arkadiusz Milik, ma è forte anche l'interessamento per Duvan Zapata. Il centravanti colombiano dell'Atalanta, autore finora in questa stagione di 17 gol (con un solo rigore), non andrà via a meno di 50 milioni di euro.

ALTRIMENTI NON SE NE PARLA - Come riporta stamattina Calciomercato.com Percassi ha già rifiutato un'offerta da 50 milioni da parte di un club straniero. Del resto, adesso che l'Atalanta sta acquisendo pure un profilo europeo, o si vende a peso d'oro o si trattengono i campioni. Sfuma quindi qualsiasi idea di portarlo a Torino per 30 milioni.