Le parole a Firenzeviola.it di un ex bandiera della Fiorentina come Daniel Bertoni, a proposito di un centravanti che piace tantissimo alla Juventus: "Dusan Vlahovic, come Haaland che è arrivato e ha fatto tanti gol nel Borussia Dortmund, è un attaccante da 100 milioni in su. Quest'anno sarà il momento per esplodere definitivamente e continuare a fare tante reti come la stagione scorsa. A quel punto avrà un prezzo davvero importante."

Al momento però la Juve sta ultimando in via definitiva l'operazione Kaio Jorge in attacco, chissà se proverà a fiondarsi su Vlahovic.