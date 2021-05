Arkadiusz Milik continua a essere un possibile obiettivo della Juventus. Tuttavia adesso per l'attaccante polacco si profila all'orizzonte la forte concorrenza della Roma. Questo soprattutto se, come sembra, il nuovo allenatore giallorosso sarà Maurizio Sarri. Il tecnico toscano era stato "sponsor" di Milik quando allenava la Juve l'anno scorso, e per questo il club bianconero iniziò a trattarlo col Napoli nell'estate 2020. Poi Sarri ha finito la sua esperienza juventina, di Milik non si è più parlato e il giocatore nel frattempo si è trasferito al Marsiglia. E ora, come ribadisce la Gazzetta dello Sport, con un Sarri allenatore della Roma Milik entrerebbe prepotentemente nei radar capitolini. Se lo vuole, la Juve è avvisata.