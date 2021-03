Manuel Locatelli resta uno dei giocatori in cima alla lista delle preferenze della Juventus quando si parla di mercato a centrocampo, un metronomo che s'incastrerebbe perfettamente nei tasselli tattici di Andrea Pirlo. Se però la scorsa estate l'ex Milan non si è trasferito in bianconero, è soprattutto a causa del prezzo irremovibile fissato dal Sassuolo: 40 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, questa cifra rimane ancora valida. Paratici è avvisato, sistemare il reparto nevralgico della Juve ha i suoi costi.

Locatelli nel mentre è in campo contro l'Udinese nel match che oggi precede Juve-Lazio.