Otto in pagella. Sui giornali il voto al mercato della Juventus è alto, quasi il più alto di tutti. I bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, sono appaiati con la Roma: da una parte c'è il fiore all'occhiello giallorosso, Dybala, dall'altra c'è invece una catena di rinforzo importante come quella bianconera.Otto, dunque. E la rincorsa a Pogba, Di Maria, Kostic, Paredes e Milik è stata "faticosa", ma alla fine ha portato a casa i frutti sperati. Una storia a parte quella di Bremer, soffiato all'Inter: ma perché? Spiega il quotidiano: "Quando De Ligt è volato al Bayern, i dirigenti sono stati veloci a virare sul granata". E se Rabiot non avesse detto no allo United? "Sarebbe arrivato Depay al posto di Milik". La rinuncia è stata forzata per non alzare troppo le cifre di questa sessione. Ma la Juve ha comunque speso più di tutti.