Per trovare l'incastro decisivo potrebbero bastare anche poche ore. Secondo Tuttosport, che conferma le tante voci rimbalzate negli ultimi giorni, tutto fa supporre che prima del "gong" del mercato del 31 gennaioriusciranno a tagliare il traguardo della strada che porterà in Inghilterra Weston, che intanto ieri si è allenato regolarmente con la squadra. Contrariamente a quanto aveva fatto con l', il centrocampista statunitense ha già dato il suo accordo al trasferimento a Ellan Road, in quella formazione che conta due suoi connazionali oltre al tecnico JesseLa distanza da colmare è quantificabile in circa: 28 quelli offerti dal Leeds, 35 quelli richiesti dai bianconeri, che però, per arrivare a una quadra, potrebbero anche concedere una formula di prestito purchè preveda l'obbligo di riscatto (sempre che il gap economico non venga colmato attraverso qualche bonus).