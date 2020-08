Secondo quanto riportato dal portale spagnolo 'Todofichajes', la Juve sarebbe vicina a chiudere un'operazione di mercato molto importante. Una voce, arrivata dal portale iberico, che vedrebbe Rugani vicino all'Arsenal con Bellerin pronto a fare il percorso inverso: l'operazione sarebbe messa a bilancio per 25 milioni di euro. Dai primi riscontri avuti dalla nostra redazione, la notizia non è stata confermata: si cerca un acquirente per Daniele Rugani, che sicuramente resta un nome spendibile per il calciomercato in uscita della Juventus.