Johnallontana le voci sulla cessione della Juventus: "Ho sempre ammirato il coraggio di mio nonno. Se c’è un esempio che mi ha dato è quello di essersi sempre assunto le proprie responsabilità, nei momenti difficili e nonostante gli alti e bassi che ha attraversato. Prima con FCA e poi con Stellantis, in particolare, abbiamo portato avanti il progetto di mio nonno. Il suo obiettivo era quello di avere le dimensioni per poter competere a livello globale: sarebbe molto orgoglioso vedere la realtà di Stellantis oggi e vedere come ci siamo impegnati a costruire un’azienda leader mondiale nella mobilità sostenibile".